〈鴻海科技日〉劉揚偉：在墨西哥打造全球最大 GB200 工廠 伺服器在地化生產成趨勢

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 14:32

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鴻海 (2317-YW) 董事長劉揚偉今 (8) 日受訪時透露，目前正在墨西哥打造全球最大的 GB200 工廠，產能非常「巨大」。同時，他認為，隨著「主權 AI」概念興起，伺服器製造在地化將成為未來趨勢。

劉揚偉表示，未來在伺服器製造上，會是當地製造給當地國家用，因為 AI 有很多跟國家機密的相關資訊在內，這些 AI 軟體在伺服器中運算，為了確認資訊安全性，伺服器就必須在地或是附近區域製造。

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墨西哥 GB200 的工廠方面，劉揚偉透露，現在不能說太多，但規劃產能非常「巨大」；至於下一代產品 GB300，他表示，詳細內容還是要由輝達對外說明，鴻海有很高的垂直整合能力，相信一定會跟客戶有非常密切的合作。

劉揚偉指出，以 GB200 為例，除了 GPU、CPU 等半導體外，其餘 80-90% 零組件都是由鴻海自製，包括液冷接器、不同水路的連接器，都是自己做，因此外面都在講供應鏈有問題的時候，鴻海並沒有太大的感覺。