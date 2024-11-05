〈文曄法說〉文曄Q4營收季減4-10% 估明年營運優今年

IC 通路大廠文曄 ( 3036-TW ) 今 (5) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，今年整體半導體市場是 AI 獨強，AI 之外的需求穩定，但部分還在調整中，以各區域來看，亞洲供應鏈已開始恢復正成長，歐美還在調整中，美國復甦會早於歐洲，整體看明年優於今年。

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文曄指出，今年 4 月完成 Future Electronics 的收購，對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，公司持續制定並實施未來整合的長期策略，透過結合兩個高度互補的業務模式，進一步強化公司在國際市場的領先地位，將充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為全球的客戶和供應商提供更多價值。