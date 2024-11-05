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〈文曄法說〉文曄Q4營收季減4-10% 估明年營運優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 18:31

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文曄示意圖。(鉅亨網資料照).jpg

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，今年整體半導體市場是 AI 獨強，AI 之外的需求穩定，但部分還在調整中，以各區域來看，亞洲供應鏈已開始恢復正成長，歐美還在調整中，美國復甦會早於歐洲，整體看明年優於今年。

展望第四季，文曄預估，基於美元兌換新台幣 32 元假設，營收中位數約 2,445 億元，年增 29%，營業利益中位數 39.1 億元，年增 104%，稅後淨利中位數 24.3 億元，年增 132%，每股稅後純益中位數 2.18 元。


文曄第三季營收 2,613 億元，季增 7%，年增 56%，營業利益 41.7 億元，季減 2%，年增 85%，稅後淨利 28.4 億元，季增 32%，年增 122%，每股稅後純益 2.54 元。

文曄前三季營收 6,976 億元，年增 72%，營業利益 110.5 億元，年增 76%，稅後淨利 65.8 億元，年增 122%，每股稅後純益 (扣除特別股股息)5.85 元。

文曄指出，今年 4 月完成 Future Electronics 的收購，對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，公司持續制定並實施未來整合的長期策略，透過結合兩個高度互補的業務模式，進一步強化公司在國際市場的領先地位，將充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為全球的客戶和供應商提供更多價值。

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文曄IC通路併購營收AI

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