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技嘉主機板導入X3D Turbo模式 AMD新處理器效能提升最高18%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-05 14:02

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技嘉主機板導入X3D Turbo模式 AMD新處理器效能提升最高18%。(圖：shutterstock)

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (5) 日宣布，針對 X870E、X870 及 600 系列主機板推出 X3D Turbo 模式 BIOS 更新，搭配 AMD Ryzen 9000 系列處理器可提升最高 18% 效能，為玩家帶來更優異的遊戲體驗。

技嘉表示，X3D Turbo 模式整合核心分配、頻寬調整及硬體電源平衡等功能，根據內部測試數據，搭配 Ryzen 9000 非 X3D 處理器及即將上市的 Ryzen 9000 系列 16 核心 X3D 處理器時，效能可提升最高 18%，而 Ryzen 9800X3D 處理器則可提升 5%。


X3D Turbo 模式的最佳化參數，讓 Ryzen 9000 非 X3D 處理器也能達到與 Ryzen X3D 處理器相近的遊戲效能水準，玩家可體驗更順暢的遊戲、更高的幀速以及更低的延遲。

技嘉指出，X3D Turbo 模式已整合於內建 AMD AGESA 1.2.0.2a 微代碼的最新 BETA BIOS 版本中。

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