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鴻海印度子公司斥資10億元 向蘋果取得設備

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 19:41

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鴻海印度子公司斥資10億元 向蘋果取得設備。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日公告，印度子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 向 APPLE OPERATIONS LIMITED 取得設備，交易金額 3180 萬美元 (約新台幣 10.2 億元)。

據了解，鴻海今年首次在印度替蘋果生產旗艦機種 iPhone 16 Pro、Pro Max，此次鴻海印度子公司向蘋果取得設備，目的就是為了擴充產能，因應新機生產需求。鴻海公告表示，取得設備為因應營運需求。


根據外電 MoneyControl 引述供應鏈人士消息指出，鴻海位在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的 Sriperumbudur 工廠，先前就在進行 iPhone 16 Pro、Pro Max 新產品導入（NPI）的階段，隨著設備到位，預計將進入正式量產階段。

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