鴻海印度子公司斥資10億元 向蘋果取得設備

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (24) 日公告，印度子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 向 APPLE OPERATIONS LIMITED 取得設備，交易金額 3180 萬美元 (約 新台幣 10.2 億元)。

據了解，鴻海今年首次在印度替蘋果生產旗艦機種 iPhone 16 Pro、Pro Max，此次鴻海印度子公司向蘋果取得設備，目的就是為了擴充產能，因應新機生產需求。鴻海公告表示，取得設備為因應營運需求。