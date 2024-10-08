〈鴻海科技日〉劉揚偉：鴻海量產出貨GB200搶頭香 供應鏈也準備好了

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 11:05

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鴻海科技日 HHTD24 今 (8) 日登場，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉開場致詞時表示，人工智慧 (AI) 對企業來說具有商業價值，看起來需求非常令人振奮，而鴻海及供應鏈已準備好了，將成為首個量產出貨 GB200 的公司。

劉揚偉表示，無論是喜歡還是害怕，AI 現在已經成為生活的一部分，從臉部識別開啟手機、到登錄銀行帳戶，運用 AI 處理這些事情都很得心應手，而今年巴黎奧運，也首次運用 AI 提升了使用者體驗，也證明 AI 不僅可以處理小事，也能處理大事。

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劉揚偉指出，鴻海的垂直整合的製造能力，能支援輝達 (NVDIA)(NVDA-US)GB200 伺服器的基礎設施，包括先進液冷和散熱技術，以及 AI 的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，乃至 AI 數據中心。

此外，鴻海位於台灣南部高雄的超級計算中心，也將以 GB200 AI 伺服器為基礎，輝達的 Blackwell 平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。

劉揚偉表示，今年是鴻海成立 50 週年，集團從製造連接器起家，到如今提供系統解決方案，並不斷發展更為複雜的核心技術能力，現在更要打造由 AI 驅動的三大智慧平台，將會是平台解決方案的提供者。