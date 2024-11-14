金飯碗「添金」！8家公股行庫加薪「齊步走」 明年調薪3-5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 10:59

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響應政府利潤與民共享的政策，公股銀率先加薪，將比照軍公教至少 3% 起跳，包括臺銀、土銀、彰銀、一銀、華南銀、兆豐銀行、合庫銀行及臺企銀等 8 家官股行庫董座，昨（13）日於立院皆同意於明年調薪，調幅估約 3-4%，其中以公股龍頭兆豐金加計晉級調薪，平均調幅更上看 5%。

立委賴士葆於質詢時指出，官股行庫想提升競爭力，應從員工待遇著手，兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌說明，雖然明年決定全面調薪 3％，但若加上晉級調薪，平均調幅可望達 5％。

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賴士葆質詢，今年泛公股銀行有賺錢的行庫董事長請舉手，8 大公股董座全都舉手，而被問到明年是否加薪 3％，在場 8 大行庫董座再度全數舉手，表示明年確定會調薪 3％。

兆豐銀指出，配合政策方向，明年調薪幅度原則比照公務人員辦理，目前預計全面調薪 3％，低於今年調幅，主要是考量總體經濟成長率、物價漲幅及民間薪資持續成長等因素。針對近年獲利表現亮眼，預估累計今、明 2 年的薪資調幅，將優於軍公教調薪水準。

合庫銀行說明，調薪計畫主要是參考近 3 年營運、同業狀況、公教人員調薪情形及物價水準等因素而定，鑒於行政院 7 月拍板同意軍公教明年調薪 3％，也將評估整體狀況後規劃明年調薪事宜。

土銀與百分百官股的臺銀強調，加薪幅度將依規持續評估，擬比照軍公教明年調薪 3％。