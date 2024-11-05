2023台灣百大集團62家營收下滑創紀錄 這3家公股銀最優連3年3率3升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 11:59

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根據中華徵信所 (CRIF) 今（5）日發布的「2024 年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，全球供應鏈高庫存危機成打敗百大集團的元兇，2023 年百大集團資產總額持續創新高，來到 144 兆 8,753 億元，但成長率僅 4.19％，為 2008 年以來新低。在百大集團的大衰退中，仍有台達電、彰銀、臺灣企銀、華南金控、中華電信 5 大集團維持連續三年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率長的績優集團，其中公股銀就佔 3 家。

值得注意的是，百大集團中竟有 62 個集團的營收淨額出現衰退，這也是百大集團歷史上營收衰退集團數量的最高紀錄。此外，稅後純益總額僅為 2 兆 3,192 億元，較 2022 年驟減 31.42％，創下自 2012 年以來最大的獲利衰退。這也是繼 2018 年和 2019 年連續衰退之後，再次出現連續兩年虧損的情況。CRIF 指出，根據數據分析，2023 年確實是百大集團罕見的低迷年度，其表現甚至可與 2008 年金融危機的衰退相提並論。

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CRIF 分析，自 2018 年美中貿易戰、2020 新冠疫情、2022 年俄烏戰爭、美國升息、2023 年以哈戰爭，全球經濟面臨快速變遷，當前的全球經濟走勢已完全脫離過往經濟學者所熟知且可預測的軌道，以致百大集團營運受到外部環境影響時承受的高風險也越來越高。也可以說台灣產業與全球產業鏈連結越深，當全球經濟發生難以預測的變化時，所受到的衝擊也越大。

不過 CRIF 也指出，即使在百大集團的大衰退中，仍然有台達電子集團、彰銀集團、臺灣企銀集團、華南金控集團、中華電信集團 5 大集團維持連續三年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率三率成長的績優集團。

令人驚訝的是，三年三率成長 5 大集團中，其中三大集團為公股金融集團，連同具公股身份的中華電信集團，竟然有四大集團均為公股集團。唯一的三年三率成長的電子製造集團僅有台達電子集團，主要與台達電子為最早布局綠能和電動車系統的集團有關。由 2024 年上半年百大集團的營收表現來看，有高達 76 個集團上半年營收總額較 2023 年同期呈現成長，且有 60 個集團上半年營收總額成長達 10％以上，這也充分顯示百大集團具有極佳的營運韌性。