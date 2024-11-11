金上加金！蟬連10年台灣高薪100指數 彰銀獲「2024幸福企業」金融類金獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 18:00

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彰化銀行（2801-TW）致力建構多元、公平及包容的工作環境，提升員工成就感與歸屬感，於 11 日獲 1111 人力銀行頒發「2024 幸福企業票選」金融管顧類金獎，由彰銀副總經理吳慧貞代表領獎，肯定該行於友善職場的耕耘及對員工的用心，成為上班族心目中之優質企業。

彰化銀行連續多年獲利成長 20%，已連續 10 年入選台灣高薪 100 指數成分股，提供員工優渥的薪資福利，另有各項津貼及獎金制度，加上升等制度透明，薪資成長最有感。依證交所公布資料顯示，112 年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，彰化銀行員工薪資中位數高達 130 萬元。

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彰化銀行表示，員工是企業最重要的資產，該行提供完善的福利制度，重視員工培育及職涯發展，推出全方位專業課程，協助其多元發展之機會，另自 108 年度起開辦員工持股信託，鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，以信託方式照顧員工並凝聚員工向心力，截至 10 月底全行參與率為 97.85%；為鼓勵生育，自 108 年起提供員工生育津貼補助，112 年已補助 130 名新生寶寶。