金上加金！蟬連10年台灣高薪100指數 彰銀獲「2024幸福企業」金融類金獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 18:00
彰化銀行（2801-TW）致力建構多元、公平及包容的工作環境，提升員工成就感與歸屬感，於 11 日獲 1111 人力銀行頒發「2024 幸福企業票選」金融管顧類金獎，由彰銀副總經理吳慧貞代表領獎，肯定該行於友善職場的耕耘及對員工的用心，成為上班族心目中之優質企業。
彰化銀行連續多年獲利成長 20%，已連續 10 年入選台灣高薪 100 指數成分股，提供員工優渥的薪資福利，另有各項津貼及獎金制度，加上升等制度透明，薪資成長最有感。依證交所公布資料顯示，112 年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，彰化銀行員工薪資中位數高達 130 萬元。
彰化銀行表示，員工是企業最重要的資產，該行提供完善的福利制度，重視員工培育及職涯發展，推出全方位專業課程，協助其多元發展之機會，另自 108 年度起開辦員工持股信託，鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，以信託方式照顧員工並凝聚員工向心力，截至 10 月底全行參與率為 97.85%；為鼓勵生育，自 108 年起提供員工生育津貼補助，112 年已補助 130 名新生寶寶。
彰化銀行打造永續共融的幸福職場，積極從環境、社會、公司治理各面向落實 ESG，在員工照護方面，納入專業的職業衛生管理師及護理師，優化安全職場環境，設有太極拳、籃球、羽球、桌球、登山等各項運動社團，除了不時舉辦體育競賽、員工健行等活動外，每年舉辦大型健康促進活動，強化員工身心健康。經由員工照護機制，提升現職人員之福利，加強員工歸屬感，也透過員工持股信託及退休優惠存款，延伸至對退休員工提供生活保障，打造彰銀一家的幸福企業。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇