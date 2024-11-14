強勢美元擋不住！台幣重貶失守32.5元改寫逾3個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 13:10
強勢美元擋不住！非美貨幣今 (14) 日倒成一片，新台幣兌美元匯率再度失守 32.5 元關鍵價位，午盤前一度下探 32.585 元、重貶 1.35 角，再創逾 3 個月新低。川普當選總統，帶動川普交易熱絡，央行總裁楊金龍坦言，到目前為止，預估美元仍會持續走強一段時間。
台北股匯今天連袂走低，大盤開低後跌勢逐漸擴大，一度跌逾 240 點，最低來到 22619 點，權值股台積電、鴻海等震盪走弱，金融、傳產也欲振乏力。
新台幣兌美元匯率今天以 32.48 元開盤後，隨著美元買盤湧現，匯價一路走低，盤中最低來到 32.585 元，中午暫收 32.577 元，貶值 1.27 角，台北外匯市場成交金額 11.37 億美元。
觀察主要貨幣對美元表現，美元指數自昨天衝破 106 大關後，今天持續走強，來到 106.6 左右，截至午盤，日元、新台幣匯率貶值約 0.39%，人民幣、新加坡幣、韓元等亦貶值 0.2-0.3%。
立法院上午財委會，多名立委關切新台幣匯率問題，對此，央行總裁楊金龍表示，匯率由市場供需決定，並沒有設定台幣防線，與其他非美貨幣相比，新台幣貶值幅度相對較小，與新加坡幣差不多。
楊金龍強調，若市場供需失衡，匯率出現大幅波動，央行一定會進場，「匯率很怕單向預期」，央行每天都必須緊盯市場狀況。
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