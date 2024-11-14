強勢美元擋不住！台幣重貶失守32.5元改寫逾3個月新低

強勢美元擋不住！非美貨幣今 (14) 日倒成一片，新台幣兌美元匯率再度失守 32.5 元關鍵價位，午盤前一度下探 32.585 元、重貶 1.35 角，再創逾 3 個月新低。川普當選總統，帶動川普交易熱絡，央行總裁楊金龍坦言，到目前為止，預估美元仍會持續走強一段時間。