〈美股早盤〉主要指數開低 美國大選、Fed利率決策將近市場情緒謹慎

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-04 22:40

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美股主要指數周一 (4 日) 開低，本周美國將選出新任總統，而且聯準會 (Fed) 也將宣布最新利率決策，因此交易員避免大舉押注，持謹慎態度。

截稿前，道瓊工業指數跌近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 110 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.6%。

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美股開盤前主要指數期貨小幅走揚，美元和美債殖利率走跌。上周末民調顯示賀錦麗芝持續上升後，投資人撤回川普勝選的押注，影響美元和美債走勢，其中美元創下 6 周以來最大跌幅、美國基準十年期公債殖利率下跌 10 個基點至 4.28%。

賀錦麗從 ABC 新聞 (ABC News) 和益普索 (Ipsos) 的民意調查中得到一些令人鼓舞的訊號，她在全國範圍內與川普的白宮競爭中領先 49%-46%。其他調查顯示，兩位候選人在照片上勢均力敵，在全國和關鍵的搖擺州，選民的分歧都很微弱。

聯合信貸銀行 (UniCredit SpA) 首席經濟顧問 Erik Nielsen 在接訪時表示：「不知怎麼的，市場說服了自己，認為川普遙遙領先，而且在價格上似乎認為他將獲得相當明顯的勝利，這似乎很瘋狂。」

先前投資人加大對川普連任的押注後，美元和美國公債殖利率的部分漲幅正在被抵銷。有觀點認為，他對寬鬆財政政策和高關稅的支持將加深聯邦赤字、加劇通膨、推高利率，對美國公債不利但對美元有利。

然而在一系列民調中，《得梅因紀事報》(Moines Register) 的一項調查顯示，賀錦麗在愛荷華州領先，而川普在之前的兩次競選中都贏得愛荷華州。雖然這項調查可能是個異常值，但凸顯了競選中不斷變化的動態。

花旗集團 (C-US) 策略師 Beata Manthey 說：「川普的交易進展得太快了。投資人正處於請耐心等待 (sit-and-wait) 的狀態，所以一旦我們有了結果，他們就會採取行動。」

除了美國大選，本周金融市場的交易也將受到美國、英國和澳洲等國央行決策的影響。

聯準會 (Fed) 預料本降息 1 碼 (25 個基點)，先前決策者曾表示，希望 9 月降息 2 碼(50 個基點) 後，以更漸進的速度降息。

截至台北時間周一（4 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.63%，至每股 221.50 美元

歐盟執委會表示，歐盟反壟斷機構將評估蘋果用於 iPad 的作業系統是否符合其旨在遏制科技巨擘權力的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 的規定。

Coinbase(COIN-US) 早盤股價下跌 1.11%，至每股 180.85 美元

根據巴隆周刊 (Barron"s) 報導，近期加貨幣幣交易平台 Coinbase 高層和董事通過交易計畫，出售超過 9 億美元的股票。據了解，3 名高層和 2 名董事將出售多達 500 萬股，按上周五每股 182.88 美元收盤價計算，總價值約 9.09 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.37%，至每股 243.08 美元

中國乘用車協會 (CPCA) 周一的數據顯示，美國汽車製造商特斯拉 10 月銷售了 68280 輛中國製造電動車，年減 5.3%。特斯拉股價在周一盤前交易下跌超過 1%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：