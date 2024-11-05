美9月工廠訂單月減0.5% 連續第二個月下滑

美國商務部人口調查與統計局 (Census Bureau) 周一 (4 日) 公布最新數據顯示，美國 9 月製造業新訂單下滑 0.5%，連續第二個月下降，低於分析師預估的 - 0.4%，8 月前值自 - 0.2% 進一步下修至 - 0.8%，按年來看下滑 1.6%，透露美國第三季企業設備支出更加謹慎。

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報告還顯示，9 月不包含運輸的核心的製造業訂單成長 0.1%，較 8 月的下滑 0.2% 有所成長。

同日另一份報告顯示，9 月不包括飛機的非國防耐久財訂單月增率修正值下滑 0.7%，比前值 - 0.3% 進一步惡化；9 月耐久財訂單月增率修正值下滑 0.7%，8 月前值自 - 0.2% 下修至 - 0.8%，在過去 7 個月中有 6 次下修。