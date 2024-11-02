關稅大棒揮不停！川普：Stellantis敢把就業機會移去墨西哥 每輛車就課100%關稅
鉅亨網編譯許家華 2024-11-02 10:14
美國總統大選之日鄰近，川普持續揮舞關稅和就業大旗，爭取民眾支持。
美國共和黨總統候選人川普周五 (1 日) 揚言，當選後，如果 Stellantis (STLA-US) 試圖將工作從美國轉移到墨西哥，他將對這家汽車製造商徵收 100% 的關稅。
總部位於荷蘭的汽車巨頭 Stellantis 擁有吉普、道奇、飛雅特、克萊斯勒和標緻等家喻戶曉的品牌。
川普在搖擺州之一密西根州的造勢活動上，另一位演講者稱 Stellantis 公司正將旗下克萊斯勒製造的汽車運往墨西哥。
川普表示：「告訴 Stellantis，如果他們計劃搬遷，我們會將對他們每輛車徵收 100% 的關稅…… 但他們不會搬遷。」
Stellantis (STLA-US) 周四 (31 日) 公布第三季營收淨額 330 億歐元，不及分析師預期的 366 億歐元 (LSEG 查訪共識)，該公司將此歸因於「出貨量減少、不利的組合以及定價和外匯影響」，但稱公司在去化庫存方面有所進展，尤其是美國庫存已大幅減少，即將達到「11 月底前削減美國庫存 10 萬輛」的目標。
根據 Cox Automotive，在美國所有品牌中，Stellantis 的經銷商庫存量最高，代表消費者對該產品的需求較少。
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