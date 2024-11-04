破紀錄！擔憂美國總統大選選後動盪 大批富人計劃離開美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 08:30

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美國《CNBC》援引專家分析稱，由於美國富人擔心總統大選後發生騷亂，計劃離開美國的富人數量，打破歷史紀錄。

據《CNBC》上周五（1 日）報導，移民律師表示，在 11 月 5 日美國總統大選前夕，越來越多美國富人計劃離開美國，因為許多人擔心，無論誰勝選，都會出現政治和社會動盪。

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高收入家庭的律師和顧問發現，尋求第二本護照或海外長期居住權的客戶需求創歷史新高。

為富人提供國際移民諮詢服務的 Henley & Partners 公司私人客戶部門主管 Dominic Volek 說：「我們從未見過像現在這樣的需求。」他說，美國富人首次成為該公司最大客戶群，佔客戶群 20%，比其他任何國家的客戶都多。

Arton Capital 的調查發現，53% 受訪美國百萬富翁表示，無論誰當選，他們都可能在大選後離開美國。

國際稅務和移民公司主管稱，過去 30 年來，美國客戶主要因稅務原因考慮移居海外，現在客戶對政治和暴力事件的擔憂，增加了這一需求。