川普拿關稅威脅「歐洲小可愛們」 歐盟兩大招等著：別敬酒不吃吃罰酒

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 13:01

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美國共和黨總統候選人川普周二在賓州的集會上再次強調了對歐盟的關稅威脅。他表示，如果他在 11 月 5 日的大選中獲勝，歐盟將因未能購買足夠的美國出口產品而「付出巨大代價」。

川普在集會上指出：「歐盟聽起來很好，很可愛，但他們不拿走我們的汽車和農產品，而是在美國銷售了數百萬輛汽車。他們將不得不為此承擔後果。」

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川普先前已明確表示，一旦當選，他將對來自所有國家的進口產品徵收 10% 至 20% 的關稅，並對部分來自中國的產品徵收高達 60% 的關稅。歐盟官員估計這可能導致歐盟每年的出口額減少約 1500 億歐元。

然而，經濟學家警告稱，這項政策可能會對全球供應鏈造成衝擊，很可能引發報復性反制措施，並提高美國民眾的生活成本。

與此同時，川普的競選對手——民主黨人賀錦麗在華盛頓的一場大型集會上對其關稅計劃提出了強烈批評。她對數萬名集會者表示，川普正在尋求不受限制的權力，並稱「這個人的情緒反覆無常，沉迷於復仇，滿腔怨恨，渴望無限權力」。

由於川普的關稅威脅，歐洲股市已經受到顯著影響。今年，歐洲股市的表現明顯落後美股，分析師指出，川普的政策是造成這一差距的主要因素之一。分析師擔憂，歐洲出口商可能會受到衝擊，同時預期美股企業將因川普的減稅政策而受益。

根據巴克萊的數據，自今年 9 月底以來，受美國關稅影響的 28 只知名歐洲股票已累計下跌 7%。這些股票包括全球最大的洋酒公司帝亞吉歐、奢侈品巨頭路威酩軒集團和​​汽車製造商大眾等。巴克萊指出，其中有幾家公司超過 30% 的收入來自美國市場。

摩根大通資產管理公司的全球市場策略師休 ‧ 金伯表示，目前歐洲股市的交易價格比美國市場低 40%，這一現像在一定程度上反映了貿易衝突再度升級的潛在威脅。他表示：「這種負面情緒現在似乎很好地反映在了價格上。」

美國是歐盟最大的商品出口目的地，佔歐盟出口總額的 19.7%；僅次於中國，美國也是歐盟第二大貨物進口來源國，佔歐盟進口總額的 13.7%。根據歐盟委員會的數據，2023 年歐盟向美國出口了 5,023 億歐元的商品。

2023 年歐盟成員國對美國的貨物出口的前十名

歐洲新聞網（Euronews）30 日分析指出，川普提議對歐盟進口商品徵收 10% 的關稅，這可能會損害歐洲的出口驅動型產業，如汽車與機械（2076 億歐元）、化學品（1374 億歐元）和其他製成品（1037 億歐元）等；德國（1577 億歐元）、義大利（673 億歐元）以及愛爾蘭（516 億歐元）等成員國將會是受影響最嚴重的歐盟國家。同時，歐盟的潛在報復措施可能加劇緊張局勢升級，進一步破壞美歐貿易關係。

歐盟胡蘿蔔加大棒應對 貿易協議 + 報復性關稅

英媒《金融時報》早前曾披露稱，歐盟正在製定「胡蘿蔔加大棒」的應對策略。

這項策略具體來說分為兩步驟：如果川普勝選，歐盟的第一步是立即派出談判人員與其接觸，尋求盡快達成貿易協議，增加進口特定美國商品，避免川普對歐盟產品加徵關稅；如果第一步落​​空，而川普選擇施加懲罰性關稅，那麼歐盟也將進行有針對性的報復。