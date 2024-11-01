美國大選將近：賀錦麗與川普競爭加劇 拜登影響力減弱

鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 13:17

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隨著美國大選日益臨近，選情愈發緊張。《路透社》30 日報導，民主黨候選人賀錦麗對共和黨候選人川普的領先優勢已縮小至 1 個百分點，支持率分別為 44% 和 43%，民調誤差範圍約為 3 個百分點。以下是對各個相關議題的深入分析。

支持率接近 搖擺州成關鍵戰場

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這項為期三天的民調於上週末完成，涵蓋了全美 1150 名成年人，其中包括 975 名登記選民。結果顯示，在 11 月 5 日之前，雙方支持率幾乎持平，尤其在選民關注的幾個關鍵議題上，川普表現出明顯優勢。

賀錦麗與川普的競爭將在七個「搖擺州」中展開，包括密西根州、賓州和威斯康辛州等傳統民主黨支持州，以及亞利桑那州、喬治亞州、內華達州和北卡羅來納州。近期，兩位候選人的活動重點也集中在這些搖擺州，爭取關鍵選民的支持。

賀錦麗：努力塑造獨立形象

在競選的關鍵階段，賀錦麗的團隊正努力與現任總統拜登保持距離。根據《紐約時報》的報道，賀錦麗身邊的消息人士透露，與不受歡迎的拜登聯合活動可能會對其選情產生負面影響。民主黨的一些資深策略家認為，賀錦麗必須與拜登劃清界限，以避免選民將其視為拜登政府的延續。

過去一周，賀錦麗與拜登的活動並未重疊。 10 月 25 日，賀錦麗與流行歌手碧昂絲在德州舉行了大型集會；10 月 26 日，她與前第一夫人米歇爾 · 歐巴馬出席密西根州的活動，而拜登則在匹茲堡參加了北美勞工國際工會的投票活動。這種策略旨在增強賀錦麗的獨立形象，吸引更多選民支持。

川普：經濟議題佔優勢

在經濟議題上，川普在整個競選過程中始終佔優勢。民調顯示，47% 的選民認為川普在經濟、失業和就業議題上更具能力，而選擇賀錦麗的選民僅佔 37%。此外，26% 的選民認為就業和經濟是當前最迫切的問題，24% 認為是政治極端主義，18% 則認為是移民問題。

威爾明頓信託的首席投資長托尼羅斯表示，賀錦麗提議提高資本利得稅、股票回購稅和企業獲利稅，這將顯著增加公司的營運成本。然而，川普的關稅政策可能會使經濟前景更加不確定，羅斯預計，貿易戰可能會對許多產業造成不適。

儘管如此，羅斯預計，如果川普獲勝，標準普爾 500 指數可能會反彈。他指出，市場將最初在有利的監管和稅收環境中定價，隨後將根據關稅的規模和影響進行調整。

聯準會與經濟前景

值得注意的是，由於對就業市場和經濟狀況的擔憂，聯準會在 9 月 18 日將關鍵利率下調 50 個基點，但隨著經濟表現出韌性，這種擔憂已逐漸減輕。美國商務部 10 月 30 日的報告顯示，第三季美國 GDP 年增率為 2.8%，第二季成長 3% 之後，經濟成長態勢仍向好。

華爾街對聯準會是否需要大幅降息存在分歧，預計聯準會將在大選後的第二天召開下一次會議。這項政策動向將對未來經濟情勢產生重要影響，尤其是在選舉結果揭曉後，市場的反應將備受關注。