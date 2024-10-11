再祭關稅大刀！川普：可能徵收1000%關稅 阻止陸從墨西哥出口汽車到美國

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 16:50

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美國總統大選倒數 3 個多禮拜，共和黨總統候選人川普週四 (10 日) 再度揮出關稅大刀，在底特律經濟俱樂部演講時提議汽車貸款利息可抵稅，並阻止中國汽車製造商在美國銷售汽車。

《路透社》報導，川普表示將徵收新的關稅，以阻止中國汽車製造商在墨西哥生產汽車並將其出口到美國，這位美國前總統上周日 (6 日) 曾說將徵收高達 200% 的關稅，這次則暗示可能徵收更高關稅。

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川普說，「我會徵收任何必要的關稅——100%、200%、1000%」，並稱將堵住中國產自駕車獲准在美國上路的漏洞。

川普也在演講中暗指底特律的經濟困境，同時嘲諷賀錦麗稱若她當總統，整個國家最終都會像底特律一樣。

此外，川普還提議將汽車貸款利息視同住房抵押貸款來對待，這是他在競選活動最後幾周提出的一系列潛在減稅措施中的最新一項。

川普表示，減稅「將刺激大規模的國內汽車生產，使數百萬美國工薪家庭更能買得起車」。他還指出，上任後將正式通知墨西哥和加拿大，打算重新談判北美自由貿易協定，以解決對中國汽車的擔憂。

批評人士認為，川普任內批准的美墨加協定 (USMCA) 允許底特律三大汽車製造商繼續在墨西哥生產數十萬輛汽車，並出口到美國。據悉，墨西哥去年向美國出口 250 多萬輛汽車。