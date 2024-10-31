〈日股盤後〉追隨美股跌勢 日經結束連三漲 但守穩3萬9大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-31 14:38

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日股今 (31) 日自兩周高點回落，日經 225 指數(NKY) 追隨美股昨晚科技跌勢，早盤一度失守 3 萬 9 千點大關，終場下跌 0.45% 至 39102.36 點，東證 (TOPIX)(TPX) 亦收低 0.3% 至 2695.51 點，與日經 225 同樣結束連 3 日上漲走勢。

個股方面，Uniqlo 母公司迅銷下跌 2.21% 至每股 4 萬 9520 日元，泰爾茂公司下跌 1.44% 至每股 2944.5 日元。截至今日下午 2 點 37 分，日元兌美元匯率升值 0.36% 至 152.87，扭轉昨日貶勢。

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日本央行 (BOJ) 在今日貨幣政策會議上決定，作為政策利率的「無擔保隔夜拆借利率」誘導目標維持在 0.25% 左右不變，日元則在 BOJ 宣布按兵不動後走強。

在按兵不動的同時，BOJ 也在一份展望報告中指出，日本經濟活動和物價存在很大的不確定性，但預期未來兩年日本經濟將繼續成長，通膨將有所緩解。

SMBC 信託銀行投資研究主管山口正宏說：「這禮拜公布的美國主要科技公司獲利結果在 AI 投資獲利上呈現不同的結果，顯現出意外的疲軟趨勢，導致日本股票面臨賣壓。」