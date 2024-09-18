中歐貿易緊張！賓士出清跟比亞迪合資車廠持股 專家：有助比亞迪豪華品牌佈局

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-18 09:34

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中歐貿易日益緊張之際，中國電動車巨擘比亞迪 (002594-CN) 周一 (16 日) 表示，已完全認購賓士所持深圳騰勢新能源汽車有限公司 (下稱騰勢汽車) 的一成股權，比亞迪持股比率自此從 90% 上升至 100%，騰勢汽車從比亞迪與賓士合資公司，正式變為自主品牌車企。

騰勢在 2010 年由比亞迪和賓士共同創立，當時雙方各持股 50% 成立合資公司，隔年 12 月比亞迪對騰勢持股比例從 50% 提高到 90%，並由此展開對騰勢技術和產品的全面換新和通路的獨立營運的改革。

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2022 年 5 月，騰勢推出首款豪華 MPV 騰勢 D9。自上市至今，騰勢 D9 連續兩年穩居 MPV 全市場銷量冠軍。今年 9 月，第 20 萬輛騰勢 D9 完成交付，騰勢 D9 正成為最快達成 20 萬銷量的新能源豪華 MPV。

業內人士表示，比亞迪完全持有騰勢有助於更好地整合內部資源，優化戰略佈局。在電動車市場日益激烈的競爭環境下，比亞迪集中優勢資源，提升騰勢品牌的競爭力和市場地位。

據瞭解，騰勢是比亞迪旗下的豪華品牌，2022 年 5 月，騰勢發佈首款高端 MPV 產品——騰勢 D9，預售價格區間為 33.5 萬元 - 46 萬元。 數據顯示，今年 1 至 8 月，騰勢汽車累計銷售 79894 輛。

比亞迪近年不斷提升在豪華品牌市場的佈局。今年 2 月，比亞迪旗下高端品牌仰望推出第二款車型仰望 U9，售價 168 萬元。

在 2024 騰勢汽車科技日暨騰勢 Z9GT 預售發佈會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表達對中國汽車品牌進軍豪華車市場的看好。

王傳福認為，電動車的爆炸式成長讓中國豪華品牌迎來千載難逢的發展機會。

目前電動車已成為豪華市場擴容的主力軍，中國品牌在豪華市場的滲透率正在加速提升。