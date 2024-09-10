加快本土化腳步！賓士在陸投資逾640億 明年起投產3款中國市場專屬車款

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 15:31

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德國車廠賓士上周三 (4 日) 宣佈兩項重大消息，與合作夥伴共同在中國加碼投資 140 億人民幣(約 641 億台幣)，並自明年起推出三款由中國團隊主導開發的國產化新車款，且賓士並不是唯一在中國加碼的跨國車企。

今年 4 月，BMW 宣佈對瀋陽生產基地增加投資 200 億人民幣，聚焦在中國生產工廠的大規模升級和技術創新，此前還投入 100 億人民幣用以建設高壓電池工廠。

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福斯在中國投資更是超過人民幣 440 億元，去年 12 月出資近 50 億成功收購小鵬 4.99%，同月跟地平線合資軟體公司又宣佈成立，福斯投資近 190 億元。今年 7 月，福斯再次豪擲 200 億人民幣，用以擴大自身位於安徽合肥生產基地的建設。

在過去近一年時間裡，賓士、BMW、福斯宣佈在中國投資金額將近 800 億人民幣，但瘋狂砸錢的背後，這些汽車巨頭的電動化進程不及預期，在中國本土車廠猛攻腹地的情況下，在中國市場的銷量縮減、利潤隨之下滑。

但頹勢中仍有生機：BMW 去年靠 X5 實現國產化降成本後獲得 9.3 萬輛的銷量成績，用中國供應商，生產中國客戶喜愛的車款，似乎已是賓士與 BMW 當下的最佳路徑。

從「34C」到「56E」，賓士跟 BMW 深諳國產化帶來的紅利，但自主品牌的崛起，不斷壓縮著他們的生存空間。

今年前 7 月官方定價人民幣 69.98 萬元的 GLE 共賣出 2 萬 4629 輛，同為中大型 SUV 的 BMW 的 X5 官方定價為 61.5 萬元起，同期銷量 5 萬 3910 輛。在國產品牌中，理想 L8 賣出 43613 輛，起跳價是 GLE 的一半。

競爭對手水漲船高的銷量將擴大其規模效應，進一步壓低生產成本，國產化推進的壓力不僅在成本，更在速度，以賓士為例，本次官宣的 CLA 長軸距版與 GLE 長軸距版，都是首次實現國產化且前者國產化程度要高於 GLE。

有賓士人士向《36 氪》表示，該車廠正常開發週期為 3 年，但 GLE 國產化是形勢所迫，受競爭對手 X5 與國產電動車的衝擊，再不國產化，GLE 恐怕很難再佔有較大的市佔率。

賓士此前曾討論 GLE 在中國如何實現 100% 國產化，該車款是賓士 A、B、C、E 四個產品系列中，單車利潤最高的車款之一，賓士期待 GLE 國產化後進一步擴大銷量、獲取更多利潤。

知情人士此前向《36 氪》透露，「過去半年中國團隊一直在討論，如何展開 GLE 車型對供應商的公開競價」，在賓士德國總部，有研發高層力推 GLE 在中國的深度本土化。在賓士中國，推進深度本土化的第一步，便是獲取中國本土供應商的報價。

嗅到風聲的中國本土供應商紛紛開始行動，不斷向賓士表明加入其供應鏈的意願，而國產 GLE 有望成為賓士的銀彈。

在比拼價格的中國市場，賓士有獨特優勢。過去一年，賓士 C 級、E 級轎車與 SUV 車型 GLC，均保持平均月銷 1 萬輛以上的成績，在豪華車種類，百萬級的賓士 S 級累計銷量達 1 萬 396 輛。賓士在豪華品牌中，依舊佔據統治地位，但其賺的卻越來越少了。

去年全年，賓士凈利 145.31 億歐元，年減 1.9%，今年上半年凈利 79 億歐元，年減 25%。

財務數據增加賓士的危機感，作為最大單一市場的中國自然成為賓士發力的重點。

2024 年 9 月，賓士董事會主席康林松再度訪華，這是他今年第四次來到中國。