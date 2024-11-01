〈財報〉雲端運算、廣告業務給力 亞馬遜Q3獲利、營收均高於預期 盤後漲近6%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 08:18

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亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (31 日) 公布，受雲端運算和廣告業務成長的推動，第三季獲利和營收優於預期，激勵盤後股價漲近 6%。

近時確認，亞馬遜周四收低 3.28%，盤後上漲 5.95%，報每股 197.50 美元。

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第四季財測關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

營收：中值 1850 億美元 vs. 1862 億美元

亞馬遜預期第四季營收介於 1815 億美元至 1885 億美元，即年增 7% 至 11%，中值 1850 億美元，不及分析師預期。

第三季財報關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

EPS：1.43 美元 vs 1.14 美元

營收：1588.8 億美元 vs. 1572 億美元

營業利益：年增 56% 至 174 億美元

關鍵業務營收 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS 營收：274 億美元 vs. 275 億美元

廣告營收：143 億美元 vs 143 億美元

在雲端領域，AWS 的營收略低於市場普遍預期，但年增 19% 較去年同期快速 (12%)。去年因 AWS 客戶對經濟擔憂加劇而削減了預算，令亞馬遜雲端業務成長放緩。

然而，AWS 的成長速度仍落後業界主要挑戰者。微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和其他雲端服務的營收年增 33%；Alphabet(GOOGL-US)的 Google 雲端營收年增近 35%。

亞馬遜的資本支出年增 81%，從 124.8 億美元增至 226.2 億美元，係因該公司繼續投資於資料中心和 Nvidia GPU 等設備，為其人工智慧產品提供支援。

亞馬遜已在其雲端和電子商務業務中推出多種人工智慧產品，預計還將推出由生成式人工智慧 (Gen AI) 驅動的新版本 Alexa 語音助理。

財務長 Brian Olsavsky 在財報電話會議上表示，今年公司大部分的資本支出都用於技術基礎設施，以應對不斷增長的需求。

亞馬遜執行長安迪賈西 (Andy Jassy) 表示，今年公司計劃資本支出約 750 億美元，明年可能花費更多，「全都是為了生成式人工智慧。」

「這確實是一個非常大的機會，也許是一生一次的機會，股東會滿意我們正在積極追求的長期目標。」他說。

廣告是財報另一個亮點，因該部門營收年增 19%，達到 143 億美元，超過了亞馬遜核心零售業務的成長速度。

同業 Q3 廣告營收年增率

Meta：18.7%

谷歌：15%

Snap：15%

亞馬遜第三季營業利益亮眼，表明亞馬遜戮力提升效率、持續削減成本的策略提振了利潤。