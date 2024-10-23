亞馬遜關閉實體零售店Amazon Today當日送達服務

鉅亨網編譯許家華 2024-10-23 13:27

‌



據兩名知情人士透露，亞馬遜已經停止該服務的任何新開發，大部分項目將在 12 月 2 日之前關閉，但部分零售合作夥伴將能夠在 1 月 24 日之前繼續履行「Amazon Today」的訂單。

‌



亞馬遜表示，周一已通知該服務相關雇員，少量員工將被解僱並獲得遣散費，而其他員工將被轉移到亞馬遜內部的其他職位。知情人士透露，大約 300 名員工與「Amazon Today」服務相關。

Amazon Today 於 2022 年推出，可讓許在亞馬遜上銷售的零售商在選定城市的實體店和購物中心提供快速送貨服務，由亞馬遜的簽約 Flex 司機使用自己的車輛進行送貨，在下訂單後數小時內取包裹並將其送到顧客家門口，為亞馬遜以快速到貨推動線上購物的一環。

知情人士表示，關閉 Amazon Today 服務的決定令人意外，因為已有多家零售商簽約使用 Amazon Today。亞馬遜表示正與這些客戶合作，確保其轉換順利。

另一位知情人士透露，這項服務比傳統的送貨路線成本更高，在傳統的送貨路線中，Flex 司機可以從亞馬遜倉庫裝滿包裹，但 Amazon Today 服務屬於零售送貨，司機無法單趟滿載運送，因此對 Flex 承包商來說並不划算。

自 2022 年以來，亞馬遜執行長安迪賈西 (Andy Jassy) 一直戮力削減全公司成本，以適應快速變化的宏觀環境，其中包括該公司史上最大規模的裁員活動，影響人數超過 2.7 萬人。