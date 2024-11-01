〈財報〉理想汽車Q3獲利略有下滑 Q4財測遜預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 02:40

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中國電動車製造商理想汽車 (02015-HK) 周四 (31 日) 公布第三季財報，儘管營收有所成長，但淨利率略有下降，原因是銷售價格下滑影響。此外，該公司第四季財測黯淡影響投資人信心，盤前財報公布後股價走低，截至美股盤中仍難以擺脫頹勢跌逾 12%。

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根據財報，理想汽車第三季 (截至 9/30) 營收年增 23.6% 至人民幣 429 億元(以下單位皆同)，高於分析師預估的 412.7 億元，按季來看成長 35.3%；淨利年減 0.3% 至 28 億元，不過優於分析師預估的 26.2 億美元。

然而，理想汽車第三季毛利率報 21.5%，低於去年同期的 22.0%，略高於第二季的 19.5%；汽車利潤率則從去年同期的 21.2% 降至 20.9%，不過也略高第二季的 18.7%。該公司將連續成長歸因於成本降低，但是部分被平均售價下滑抵消。

至於交車方面，理想汽車第三季交付 152,831 輛車，年增 45%，打敗分析師預估的 149,122 輛；汽車銷售收入 413.2 億元人民幣，年增 23%、季增 36.3%，此前預估為 396 億元。

展望未來，理想汽車預計 2024 年第四季的車輛交付量將在 160,000 至 170,000 輛之間、總收入介在 432 億至 459 億元之間，遠低分析師預期的 460 億元。