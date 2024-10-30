〈台達電法說〉Q3獲利創高前三季賺逾1股本 Q4營收估續增惟毛利率恐降

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-30 20:31

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台達電第三季營收 1122.03 億元，季增 8.51%、年增 4.08%；稅後純益 123.39 億元，季增 24.03%、年增 31.79%；每股純益 4.75 元；累計前三季營收 3069.45 億元，年增 1.9%、稅後純益 280.51 億元，年增 14.9%，每股純益 10.8 元。

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台達電第三季毛利率衝上 34.93%，也是單季新高，主要是受惠產品組合有利，以及庫存跌價損失回沖。針對第四季毛利率展望，鄭平直言，由於產品組合改變，雖然營收會成長，但毛利率將較第三季下滑。

以四大事業部門來看，台達電預估，第四季電源及零組件將呈現持平或小幅季減、電動車為主的交通類別則可望持穩、自動化仍需等待景氣回溫、基礎設施營收則可望有大幅成長。

台達電前三季四大部門表現來看，電源及零組件營收年增 7%、獲利年增 26%；交通營收年增 1%、但獲利年減 21%；自動化營收年減 7%、獲利年減 42%；基礎設施營收年減 4%、獲利年增 21%。