台中地王人潮匯聚 七期「億」級豪辦交易量增

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 09:10

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在中部要找人潮最密集、消費最集中的區段，莫過於七期新市政中心，區內不僅摩天豪宅、豪辦、高檔餐廳林立，全台前 3 最賺錢的百貨公司，這裡就包辦 2 座，隨著藍線捷運即將於明年動工，手握絕版「地王級」土地的建商，也紛紛推出頂級豪辦，主攻最具實力的企業主。

地王級街廓將推出頂級豪辦。

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消費力厚實 逐步發展為亞洲不夜城

台中市雄厚的消費力可謂全台有目共睹，如美式量販好市多的全球店王就在台中，新光三越、大遠百去年也分別以 215~258 億營業額，高居全台百貨業績前三，今年更有業者在高鐵台中站前，打造全台最大的購物中心「D-ONE 第一大天地」，每年預計帶來 5 千萬購物人次，進一步將台中推升成新加坡般的不夜城。

中部逾 500 萬人口 消費紅利充足

消費力如此可觀，來自於台中得天獨厚的地理位置，除了本身 285 萬人口，周邊幾個縣市加總起來，消費人口超過 500 萬人，透過國道、軌道等公共交通往台中匯流，北至苗栗、南至雲林，40 分鐘車程都能直達台中七期，造就無與倫比的消費紅利。

共構市政府站 七期為尊格局不變

業者表示，儘管受限於各種因素，新的百貨公司多選址郊外腹地廣闊的新重劃區，但在交通節點匯聚西屯的架構下，「以七期為尊」的大格局依然不變，如捷運綠線目前通車的 18 個站點中，撇除具中轉地位的高鐵站不看，進出人次就以「市政府站」每日 1 萬人最多，隨著藍線通車後升格為共構站，其商業地位還將進一步強化。

七期為尊大格局難以撼動。(圖: 業者提供)

大建設集中 催生豪辦風潮

產業總部、交通建設、人流往七期集中，近年也催生出頂級商辦風潮，台灣大道、市政路周邊是不少頂級企業鍾愛的地段，新推出的「億」級豪辦也特別集中，如今年截至 8 月，七期就有近 30 間總價破億元的商辦成交，且持續量增，當中有不少就來自允將建設的地王級豪辦「允將 TST 台灣之鑽」。

地王級街廓 台灣大道醒目地標

該案緊鄰台中新光三越、大遠百兩大百貨龍頭，座落位置正是蟬聯 18 年「台中地王」的街廓，不僅無敵地段受到企業主青睞，國際建築事務所 WATG 更在外觀為它鑲上一幅鏤空框畫，一下中山高，遠在台灣大道彼端就能看見，自今年中旬推出以來，銷售表現十分亮眼。

緊鄰兩大百貨 擁高檔餐飲商機

業者分析，在兩座精品百貨之間，不僅是眾所企盼的頂級企業門面，之間繁忙的人流，更提供絕佳的高檔餐飲商機，「如知名的沐明鍋物，就在中信金控大樓 27 樓，最近開張的史密斯華倫斯基牛排館，也在 CBD 商辦的 34 樓，多元化的用途，都讓其成為市場無可取代的不敗標的。」