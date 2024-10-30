〈台股盤後〉量縮觀望 台積電拖累指數收跌106點 2萬3大關反攻失利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 14:07

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台股大盤在今 (30) 日盤中投資人明顯出現觀望態度，加上台積電 (2330-TW) 終場收跌 10 元拖累指數，指數雖然在盤中一度反攻 23000 點之上，終場仍以下跌 106.16 點或 0.46%，以 22820.43 點作收，市場成交值 3278.51 億元，再較昨日萎縮。

在匯市方面， 新台幣兌美元匯價中午暫收 32.050 元，升值 5.1 分，成交金額 5.87 億美元。

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資深證券分析簡伯儀則對台股今天的台股量能萎縮狀況指出，美國大選前的台股短線的震盪已難免，台股走勢將傾向於類股輪動走勢。

台股集中市場大盤 10 月 30 日以 22985.13 點開出，最低 22801.45 點，最高 23116.33 點，終場仍以下跌 106.16 點或 0.46%，以 22820.43 點作收，市場成交值 3278.51 億元，再較昨日萎縮。10 月 30 日電子股指數下跌 0.64%，占大盤成交 74.7%。建材及營造指數上揚 0.17&，金融類股指數也攀高。

台積電今天盤中表現弱勢，雖然股價盤中一度上漲到 1055 元，終場收在 1030 元的價位，再較昨日下跌 10 元或 0.96%；而台積電今天的成交量 38106 張，成交值仍 高達 396 億元。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 今天收盤上漲 2 元或 0.95%，收盤價報 211.5、聯發科 (2454-TW) 今收盤下跌 10 元或 0.77%，蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤下跌 15 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價逆勢上漲 3.5 元或 0.79%，以 448.5 元作收。

IC 載板類股的欣興 (3037-TW) 收黑、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收紅，其中，欣興 29 日公布 2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元；2024 年 1-3 季稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。