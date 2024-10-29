〈台股盤後〉川普效應擔憂擴大 權值股走低收跌271點摜破月線

美國大選進入倒數，共和黨候選人川普再度提出台灣應繳保護費，加上川普聲勢大好，市場擔憂川普效應再起，恐影響台灣市場，拖累台股今 (29) 日表現，權值股全面走跌，大盤失守 23000 點關卡，終場跌 271.48 點或 1.17%，以 22926.59 點作收，同步摜破 5 日線、10 日線以及月線，成交量 3417.88 億元。

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AI 族群今天在廣達走弱的情況下，表現也相對弱勢，散熱族群如 AMAX-KY(6933-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 有 3 至 4% 的跌幅；下游代工組裝緯穎 (6669-TW)、和碩 (4938-TW) 也跌 1 至 2%。