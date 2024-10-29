〈台股盤後〉川普效應擔憂擴大 權值股走低收跌271點摜破月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 13:56
美國大選進入倒數，共和黨候選人川普再度提出台灣應繳保護費，加上川普聲勢大好，市場擔憂川普效應再起，恐影響台灣市場，拖累台股今 (29) 日表現，權值股全面走跌，大盤失守 23000 點關卡，終場跌 271.48 點或 1.17%，以 22926.59 點作收，同步摜破 5 日線、10 日線以及月線，成交量 3417.88 億元。
權值股今天全面走低，電子權值股方面，從台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 到下游代工鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 皆下挫，台積電跌 10 元，跌幅 0.95%，聯發科、鴻海、廣達雙雙跌逾 2%。金融權值股同樣走弱，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 也臉黑。
AI 族群今天在廣達走弱的情況下，表現也相對弱勢，散熱族群如 AMAX-KY(6933-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 有 3 至 4% 的跌幅；下游代工組裝緯穎 (6669-TW)、和碩 (4938-TW) 也跌 1 至 2%。
先前表現強勢的車用族群今天則回檔修正，華孚 (6235-TW)、聯嘉 (6288-TW) 跌逾半根停板，六方科 - KY(4569-TW) 跌逾 3%，亞光 (3019-TW)、康普(4739-TW) 跌逾 1%。
雙 11 購物節即將來臨，電子商務、電子支付、物流等族群成為盤面亮點，宅配通 (2642-TW)、網家 (8044-TW)、歐買尬 (3687-TW) 紛紛亮燈漲停。
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