力麗集團攜手旗下愷森能源 飯店事業導入特斯拉Powerwall

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 11:37

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力麗觀光 (力麗店)(5364-TW) 與旗下公司愷森能源今 (30) 日共同宣布，宜蘭力麗威斯汀度假酒店為國內第一家採用 Tesla Powerwall 的飯店，由愷森能源進行規劃安裝，推動永續觀光，並計劃安裝 130 瓩的太陽能發電系統，預計每年可生產至少 14 萬度的潔淨電力，將有效減少對傳統能源的依賴。

愷森能源專業團隊藉由數據分析提出電力優化方案，不僅幫助飯店節省營運成本，還能有效預防停電、確保顧客的良好體驗，不僅代表力麗店在環保與社會責任上的具體實踐，也顯示出在業界的領導地位。

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力麗店作為台灣最大的飯店集團之一，力麗店希望能在提供卓越服務的同時，進一步減少對環境的影響，打造出更潔淨、永續的旅遊模式。

力麗店經營管理之 11 間飯店遍布全台，涵蓋了從高端五星級住宿到生態旅遊的多元選擇。這些飯店不僅是旅客享受休閒時光的地方，更是實現永續發展目標的重要平台。

五星級飯店品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」以及「花蓮力麗華美達安可酒店」，商務及觀光兼備的「力麗哲園飯店」系列，休閒輕旅行的「力麗漫旅」，訴求深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，管理房間數共計 874 間，目前正由愷森能源電力品牌「滿度」，全面性進行集團內飯店事業的電力規劃來減少能源消耗和碳排放。

董事長蔡宗易指出，力麗店每年消耗近一千五百萬度的電力，而其中空調和照明系統的電力使用量即占了超過三分之二，這對任何大型飯店事業來說，都是一項重大挑戰。因此優化電力使用成為集團的關鍵目標，不僅能降低經營成本，還能有效減少碳排放，為實現淨零碳排放打下基礎。

此外，力麗店的永續轉型計畫不僅限於目前的飯店業務，而是希望將這一模式推廣到集團內的其他事業體，形成完整綠色生態系統。這樣的轉型不僅是企業形象的提升，更是對社會和環境負責的具體表現，力麗店希望通過自身的努力，激勵同業共同創造永續環境。