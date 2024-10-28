〈台股開盤〉無懼川普再提晶片保護 台積電領軍漲逾百點站回5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 09:40

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美國總統大選進入倒數，台積電無懼共和黨候選人川普再提晶片保護，今 (28) 日走揚，加上權值股紅通通，帶動大盤早盤漲逾百點，最高漲至 23547.12 點，重新站回 5 日線，預估成交量 3400 億元。

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上周表現強勢的 AI 類股今天則相對弱勢，機殼族群如迎廣 (6117-TW) 跌逾 3%，晟銘電 (3013-TW)、勤誠 (8210-TW) 皆跌 1 至 2%；其他如奇鋐 (3017-TW)、輔信 (2405-TW)、技嘉 (2376-TW) 也皆有 1 至 2% 的跌幅。