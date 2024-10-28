search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉無懼川普再提晶片保護 台積電領軍漲逾百點站回5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 09:40

cover image of news article
台積電無懼川普再提晶片保護走揚，大盤漲逾百點站回5日線。(圖：shutterstock)

美國總統大選進入倒數，台積電無懼共和黨候選人川普再提晶片保護，今 (28) 日走揚，加上權值股紅通通，帶動大盤早盤漲逾百點，最高漲至 23547.12 點，重新站回 5 日線，預估成交量 3400 億元。 

今天權值股全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅約 0.94%，鴻海 (2317-TW) 漲勢強勁，漲逾 2%，聯發科 (2454-TW) 則漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 漲 0.31%，台達電 (2308-TW) 漲 0.75%。 


營建族群今天有所表現，怡華 (1456-TW) 漲逾半根停板，華友聯 (1436-TW) 漲逾 3%，鼎固 - KY(2923-TW)、愛山林 (2540-TW)、達麗 (6177-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、皇昌 (2543-TW)、名軒 (1442-TW) 漲逾 2%。 

上周表現強勢的 AI 類股今天則相對弱勢，機殼族群如迎廣 (6117-TW) 跌逾 3%，晟銘電 (3013-TW)、勤誠 (8210-TW) 皆跌 1 至 2%；其他如奇鋐 (3017-TW)、輔信 (2405-TW)、技嘉 (2376-TW) 也皆有 1 至 2% 的跌幅。 

美國四大指數上周五 (25 日) 漲跌互現，美股道瓊指數下跌 259.96 點或 0.61%，收 42114.4 點；那斯達克指數上漲 103.12 點或 0.56%，收 18518.61 點；S&P 500 指數下跌 1.74 點或 0.03%，收 5808.12 點；費城半導體指數上漲 55.22 點或 1.07%，收 5212.83 點。 

文章標籤

台股開盤台積電川普美國總統大選晶片保護

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005808.12-0.03%
費城半導體5212.8331.07%
NASDAQ18518.6060.56%
道瓊指數42114.4-0.61%
鴻海215-0.46%
聯發科13200.38%
廣達308.5-0.48%
日月光投控159.5-1.54%
台達電403.50.37%
怡華19.355.74%
華友聯1284.92%
愛山林88.60.45%
鼎固-KY31.653.43%
達麗43.93.29%
欣巴巴1265.00%
皇昌90.61.23%
名軒66.12.16%
迎廣99.4-5.33%
晟銘電155-4.62%
勤誠286.5-2.05%
奇鋐643-3.16%
輔信21-2.10%
台積電10650.00%
技嘉267.5-2.73%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.6
加權指數法興(購) 槓桿6.19
加權指數法興(售) 槓桿6.55
加權指數法興(售) 槓桿7.09

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中強短弱
廣達

80.77%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
廣達

80.77%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
聯發科

76%

勝率

#營收創高股

中強短弱
廣達

80.77%

勝率

延伸閱讀


Empty