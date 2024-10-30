〈台幣〉轉升7分至32.031元 量縮靜觀美、日局勢變化
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 16:12
新台幣今 (30) 日全日處升值態勢，終場收在 32.031 元，升值 7 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 9.5 億美元，法人分析，由於美國總統大選的不確定性高，再加上日本政局也有變數，近日市場資金進進出出，並未有明確方向，瀰漫濃厚觀望態度。
新台幣今日以 32.08 元、小升 2.1 分開出後，最高來到 32.018 元，最低見到 32.09 元，高低價差 7.2 分。
觀察主要亞幣，泰銖貶 0.3%，星元、港幣和人民幣處平盤上下震盪，日元小升 0.05% 左右，新台幣則升 0.22%，韓元升近 0.3%。
法人分析，美國總統大選的不確定性高，使國際資金流動持續陷入觀望，尤其川普再度提出台灣應繳保護費等談話，不確定性籠罩台北股匯市。
另一方面，值得留意的是，自民黨在日本眾院大選慘敗，新首相石破茂恐成為日本史上最短命的首相，未來日本政局的變化，勢將影響日元走勢，進而影響全球市場。
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