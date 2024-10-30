search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉轉升7分至32.031元 量縮靜觀美、日局勢變化

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 16:12

cover image of news article
新台幣終場收在32.031元，升值7分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (30) 日全日處升值態勢，終場收在 32.031 元，升值 7 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 9.5 億美元，法人分析，由於美國總統大選的不確定性高，再加上日本政局也有變數，近日市場資金進進出出，並未有明確方向，瀰漫濃厚觀望態度。

新台幣今日以 32.08 元、小升 2.1 分開出後，最高來到 32.018 元，最低見到 32.09 元，高低價差 7.2 分。


觀察主要亞幣，泰銖貶 0.3%，星元、港幣人民幣處平盤上下震盪，日元小升 0.05% 左右，新台幣則升 0.22%，韓元升近 0.3%。

法人分析，美國總統大選的不確定性高，使國際資金流動持續陷入觀望，尤其川普再度提出台灣應繳保護費等談話，不確定性籠罩台北股匯市。

另一方面，值得留意的是，自民黨在日本眾院大選慘敗，新首相石破茂恐成為日本史上最短命的首相，未來日本政局的變化，勢將影響日元走勢，進而影響全球市場。

文章標籤

美元台幣日元匯市

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣32.031-0.22%
泰銖/美元0.0296740.00%
港幣/美元0.1286870.00%
人民幣/美元0.1403780.14%
日元/美元0.0065350.00%
韓元/美元0.00072660.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.02
加權指數法興(購) 槓桿6.53
加權指數法興(售) 槓桿6.21
加權指數法興(售) 槓桿6.66

延伸閱讀


Empty