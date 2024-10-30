〈台幣〉轉升7分至32.031元 量縮靜觀美、日局勢變化

新台幣今 (30) 日全日處升值態勢，終場收在 32.031 元，升值 7 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 9.5 億美元，法人分析，由於美國總統大選的不確定性高，再加上日本政局也有變數，近日市場資金進進出出，並未有明確方向，瀰漫濃厚觀望態度。