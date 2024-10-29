〈台股開盤〉台積電ADR重挫拖累 跌逾300點失守2萬3及月線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 09:39
美股周一漲多跌少，但台積電 ADR(TSM-US) 重挫 4%，台股今 (29) 日跳空開低，開盤 23048.45 點，下跌 149 點，早盤一度跌逾 300 點，跌破 22900 點整數關及月線，今日估量僅約 2800 億元。
美國大選倒數，前總統川普再度重提「台灣拿了很多晶片生意、要收取保護」等議題，加上傳出華為透過「白手套」採購台積電 (2330-TW) 的晶片，利空消息夾擊下，台積電 ADR 夜盤重挫，台積電今日開盤也下跌 15 元或 1.4%，以 1035 元開出，盤中狹幅震盪。
其他電子權值方面，鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%、聯發科 (2454-TW) 跌逾 3%，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 跌 2%，台達電 (2308-TW) 跌 1%。較弱勢的個股還包括矽力 *-KY(6415-TW) 跌 4%。
高價股也走弱，嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-RW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 等均跌逾 2%、不過，川湖 (2059-TW) 盤中翻紅，表現相對有撐。
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