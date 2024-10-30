台寶生醫現增4億元到位 加速美國CDMO市場發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-30 15:00

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台寶生醫 (6892-TW) 公告，今年度現金增資案順利完成，以每股 40 元溢價發行新股 1 萬張，總計募集 4 億元新台幣已經全數到位，今 (30) 日為增資基準日。台寶說明，此次募集資金將加速發展細胞醫療與擴展美國 CDMO 市場。

台寶提到，此次募集資金除用於加速發展細胞醫療，以及擴展美國 CDMO 市場外，也將充實營運資金、擴增辦公室及實驗室等相關需求。

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台寶進一步說明，在 CDMO 方面，因應美國生物安全法後，中國 CDMO 廠商退出市場的新局，台寶在生產及製程開發業務也取得突破，正在加速進軍美國市場並推動先進製程的細胞醫療業務。

此外，台寶的 FAST 平台細胞工程技術也邁向臨床階段，細胞醫療產品逐步進入臨床試驗，將加速發展調節型 T 細胞在自體免疫和器官移植抗排斥市場，啟動二期臨床試驗，進一步拓展在非癌症領域細胞治療產品的領導地位。