〈光寶科法說〉Q3毛利、淨利雙季增 續投入研發帶動雲端與光電成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 17:08

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電源大廠光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，受惠於高價值事業比重提升以及產品組合優化，第三季毛利、淨利均有雙位數成長，未來將持續提高研發投入，聚焦雲端、光電、5G 等新領域。

邱森彬指出，第三季營業毛利及營業淨利分別達 83 億元及 39 億元，較上季增加 12% 及 20%，展望第四季，過去多為淡季，不過隨著核心事業升溫，今年力拚年季雙增。

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邱森彬表示，光寶科第三季研發費用占營收 5.3%，主要聚焦在雲端、光電、5G 及新事業等領域，光寶科也將持續透過產品組合優化、導入 AI 功能與數位化營運管理，進一步提升營運效率。

邱森彬說明，雲端事業受惠於 AI 伺服器電源及雲端運算產品規格提升，高階電源的出貨持續增加；資訊部門方面，高階產品比重提升，主要來自高階電源及智慧輸入裝置的出貨成長；光電半導體部門則受惠於可見光 MiniLED 以及不可見光的核心應用持續提升。

財務表現部分，光寶科第三季營收 368 億元，季增 10.0%，年減 8.0%；毛利率 22.4%，季增 0.2 個百分點，年減 1.0 個百分點；營益率 10.7%，季增 0.8 個百分點，年減 1.3 個百分點；稅後純益 34 億元，季增 8.8%，年減 25.6%，每股純益 1.48 元。

累計前三季營收 988 億元，年減 11.5%；毛利率 21.7%，年減 0.3 個百分點；營益率 9.5%，年減 0.5 個百分點；稅後純益 88.9 億元，年減 19.9%，每股純益 3.88 元。