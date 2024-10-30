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LEXUS插旗高雄亞灣 和泰車：有望連2年居豪華車市之冠

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 12:39

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LEXUS插旗高雄亞灣。(圖：和泰車提供)

和泰車 (2207-TW) 今 (30) 日宣布，Lexus 據點正不斷擴充進化，近日在高雄亞灣開出全新 Lexus 新據點，使全台累積達 26 個展示間、27 個服務據點，為國內高級車品牌之冠，和泰車也看好，今年有望連二年居豪華車品牌冠軍寶座。

Lexus 自 1997 導入台灣，去年總銷售量達 3 萬台里程碑，創台灣豪華車市場年度最高銷售紀錄，和泰車看好，今年有望連 2 年居豪華車品牌之冠。


為提供全台車主最即時保修的貼心服務，Lexus 據點仍不斷擴充進化，近日在高雄揭幕全新 Lexus 亞灣新據點，使 Lexus 的銷售服務網絡更綿密，全台累積有 26 個展示間、27 個服務據點。

全新 Lexus 亞灣位於高雄多功能經貿園區，附近五星飯店和頂級豪宅林立，擁有高消費動能，高都 Lexus 汽車看好高雄與亞灣區域未來成長性，斥資 2 億元打造具備 3S 機能的全新據點，歷經 2 年完成，基地面積約 620 坪，建物總面積達 1,061 坪。

Lexus 亞灣新車展示中心，可容納 7 輛展車，並規劃溫暖舒適、機能多元的顧客休憩空間。

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亞灣高雄車市和泰車lexus

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