台寶生醫抗排斥新藥申請台灣二期臨床 目標一年內完成收案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 13:36

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台寶生醫 (6892-TW) 公告，美國子公司 Phibio Therapeutics Inc. 與合作夥伴 TRACT 公司共同開發的調節型 T 細胞新藥 TregCel(TRK-001)，正式向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 提交二期臨床試驗申請 (IND)，目標一年內完成收案。

台寶生醫指出，此次試驗採多國、多中心的設計，由於 TRK-001 先前已經獲得美國 FDA 同意進行二期臨床試驗，一旦獲得 TFDA 核准通過，將同步在美國、台灣啟動收案，預計招收 34 位病患，目標一年內完成收案，兩年後取得主要療效指標結果。

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台寶生醫說明，TRK-001 適應症為預防活體腎臟移植病患排斥反應，執行長楊鈞堯指出， TRK-001 二期臨床試驗的主要目的，在探索降低器官移植病患 (活體腎臟移植患者) 對免疫抑制劑依賴的可能性，甚至在未來有機會透過一次性的治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物。

台寶生醫提到，TRK-001 具全新抗排斥療法的機制，加上已取得美國 FDA 實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，新藥上市後可享有 7 年的市場獨占權，提供病患新的治療選項，搶攻龐大的市場商機。