台寶生醫三箭齊發 加速進軍國際市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 17:07

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台寶生醫 (6892-TW) 董事長郭旭崧今 (22) 日指出，為提升台寶生醫國際能見度，目前已經擬定三大策略，包含踏入免疫疾病領域、推動端到端整合性 CDMO 服務，以及推進「去中心化」生產模式，三箭齊發拓展全球市場。

台寶正式踏入免疫疾病領域，與美國合作夥伴 TRACT 共同開發調節型的 T 細胞新藥 TregCel(TRK-001)，適應症為治療腎臟移植抗排斥，已獲得 FDA 同意執行二期臨床試驗，日前也向台灣 TFDA 申請二期臨床試驗，將展開多國、多中心臨床試驗。

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接著是透過過去半年與台中榮總合作，攜手推動端到端 (end-to-end) 整合性 CDMO 服務，打造細胞醫療科技生態系。執行長楊鈞堯說明，台寶與台中榮總建立全新的商業模式，試行已有初步成效，後續將以此模式複製到美國市場，搶攻再生醫療商機。

另外，台寶也推進「去中心化」生產模式，但強調研發與製程開發中心化。同時導入自動化結合 AI 影像辨識技術，建構獨特的 CDMO 與製程開發平台。為此，台寶也與 Streamline Bio 合作，導入全新技術加速細胞醫療生產自動化。

楊鈞堯補充，考量細胞醫療產品的特性不同，所謂去中心化是圍繞醫學中心建立區域性生產樞紐，縮短醫院與藥廠間在臨床端與製造端的距離。