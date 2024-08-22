台寶生醫三箭齊發 加速進軍國際市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 17:07
台寶生醫 (6892-TW) 董事長郭旭崧今 (22) 日指出，為提升台寶生醫國際能見度，目前已經擬定三大策略，包含踏入免疫疾病領域、推動端到端整合性 CDMO 服務，以及推進「去中心化」生產模式，三箭齊發拓展全球市場。
台寶正式踏入免疫疾病領域，與美國合作夥伴 TRACT 共同開發調節型的 T 細胞新藥 TregCel(TRK-001)，適應症為治療腎臟移植抗排斥，已獲得 FDA 同意執行二期臨床試驗，日前也向台灣 TFDA 申請二期臨床試驗，將展開多國、多中心臨床試驗。
接著是透過過去半年與台中榮總合作，攜手推動端到端 (end-to-end) 整合性 CDMO 服務，打造細胞醫療科技生態系。執行長楊鈞堯說明，台寶與台中榮總建立全新的商業模式，試行已有初步成效，後續將以此模式複製到美國市場，搶攻再生醫療商機。
另外，台寶也推進「去中心化」生產模式，但強調研發與製程開發中心化。同時導入自動化結合 AI 影像辨識技術，建構獨特的 CDMO 與製程開發平台。為此，台寶也與 Streamline Bio 合作，導入全新技術加速細胞醫療生產自動化。
楊鈞堯補充，考量細胞醫療產品的特性不同，所謂去中心化是圍繞醫學中心建立區域性生產樞紐，縮短醫院與藥廠間在臨床端與製造端的距離。
楊鈞堯進一步表示，由於細胞醫療產品複雜度高，採取自動化生產有必要性，可以避免人為操作的疏失。未來 GMP 廠將透過與 Streamline Bio 合作，導入結合 AI 影像辨識及路徑規劃功能的機器手臂，取代無塵室的充填人力，除了可以優化製程，同時降低成本。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台寶生醫GMP廠通過TFDA查核 搶攻CDMO商機
- 台寶退化性關節炎新藥申請台灣三期臨床 攜手泰宗搶攻逾50億商機
- 台寶新藥仍處開發、臨床試驗階段 H1稅後虧損1.3億
- 台寶生醫抗排斥新藥申請台灣二期臨床 目標一年內完成收案
上一篇
下一篇