台寶擬現增募資上限4.5億元 加速兩大新藥臨床試驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 18:51

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台寶 (6892-TW) 今 (2) 日公告，為充實營運資金以及推進旗下新藥的臨床試驗，董事會決議辦理現金增資，發行 1 萬股新股，每股發行價格暫定新台幣 40 至 45 元，預計募集資金上限 4.5 億元，加速 TRK-001 與 MSC/VEG 兩大產品臨床試驗。

台寶表示，TRK-001 與 MSC/VEG 為旗下兩大主力產品，雖然 CDMO 業務已有穩定的現金流，但仍不足以支應中後期的臨床試驗，此次現金增資所募集資金將用於充實營運資金，以加速兩大主力新藥的臨床試驗。

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執行長楊鈞堯說明旗下新藥最新進度，目前退化性關節炎新藥 Chondrochymal 已向台灣 TFDA 提交三期臨床試驗申請 (IND)；與美國合作夥伴 TRACT 公司共同開發的調節型 T 細胞新藥 TregCel(TRK-001) 除已獲美國 FDA 同意執行二期臨床試驗外，也向台灣 TFDA 申請二期臨床試驗，適應症為治療腎臟移植抗排斥。

楊鈞堯表示， TRK-001 瞄準龐大的自體免疫疾病與器官移植抗排斥市場，一旦獲准通過，將成為台灣首個啟動美國、台灣兩地同步收案的調節型 T 細胞新藥全球多中心臨床試驗細胞新藥。

TRK-001 在完成的一期臨床試驗，展現良好的安全性及療效潛力，由於其已取得 FDA 實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，未來可循孤兒藥法規途徑加速上市，並且擁有 7 年的市場獨占權。

此外，治療危急性肢體缺血的基因修飾細胞新藥 MSC/VEG，也預計在今年內分別向美國 FDA、台灣 TFDA 提出一期臨床試驗申請。