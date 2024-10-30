傳OpenAI攜手博通與台積電打造AI推理晶片 自建晶圓廠雄心消退

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-30 01:40

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據了解，OpenAI 已經研究一系列讓晶片供應多樣化和降低成本選擇，該公司曾考慮自建晶圓廠網絡，但由於所需成本和時間考量下放棄這項計畫，轉而聚焦設計內部晶片。

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報導指出，作為大宗晶片買家之一，OpenAI 決定開發內部晶片同時，仍從不同晶片製造商採購晶片使用，可能會對科技產業產生更廣泛的影響。

截稿前，OpenAI、超微、台積電均拒絕置評，而博通並未立即回應置評請求。

據悉，OpenAI 已與博通合作數月，以打造其首款推理 AI 晶片。目前對訓練晶片的需求更大，但分析師預測，隨著更多 AI 應用部署，對推理晶片的需求可能會超過訓練晶片。

另有兩名知情人士透露，OpenAI 仍在決定是否替其內部晶片設計其他元素進行開發或收購，還是與其他公司合作。

該公司已經打造一個大約 20 人的晶片團隊，由曾在 Google 製造張量處理器 (Tensor Processing Unit, TPU) 的頂級工程師領導，包括 Thomas Norrie 和 Richard Ho。

值得注意的是，OpenAI 已經預訂台積電 2026 年產能製造首款客製化晶片，不過時間表可能會有所改變。

目前，輝達的 GPU 占據超過 80% 的市場，但短缺和不斷上漲的成本導致微軟、Meta 和 OpenAI 等主要客戶開始探索內部或外部替代方案。

OpenAI 打算透過微軟的 Azure 使用超微的晶片，此舉表明超微的新型 MI300X 晶片正試圖從由輝達主導的市場中分一杯羹。 超微曾預估，2024 年該款晶片的銷售額將達到 45 億美元。

訓練 AI 模型和運作 ChatGPT 等服務是昂貴的。知情人士透露，OpenAI 預估今年營收 37 億美元、虧損 50 億美元。運算成本，即處理大型資料集和開發模型所需的硬體、電力和雲端服務費用，是該公司最大的支出，這讓該公司努力優化利用率並使供應商多樣化。

知情人士補充說，OpenAI 一直對從輝達挖角持謹慎態度，因其希望與這家仍致力於合作的晶片製造商保持良好的關係，尤其是在獲取其新一代 Blackwell 晶片方面。