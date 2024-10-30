14年來首次重新設計！蘋果推出新款Mac Mini 專為AI功能打造

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 01:10

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蘋果 (AAPL-US) 周二 (29 日) 推出只有手掌大小的新款 Mac Mini，不僅效能更強大，專為 Apple Intelligence 打造，也是蘋果自 2010 年以來首次重新設計，還是第一款碳中和的 Mac，實現重要的環保里程碑。

圖：蘋果

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據了解，新款 Mac Mini 最主要的升級在於搭載蘋果最新 M4 和 M4 Pro 晶片。M4 Pro 基於第二代 3 奈米技術製造，擁有最多 14 個核心的 CPU，包含 10 個性能核心和 4 個效率核心，GPU 最高可達 20 核，神經引擎為 16 核。

而基本款的 M4 則配備最多 10 核心的 CPU，其中 4 個為效能核心，6 個為效率核心，同時擁有最多 10 核心的 GPU 和 16 核心的神經引擎。

售價方面，基本款 Mac mini 售價新台幣 19,900 元起，M4 Pro 版本的售價為 33,900 元起，台灣預購和上市時間尚未公布。

分析認為，儘管在銷售量上 Mac Mini 並不是蘋果銷量最高的電腦，但在蘋果產品陣容中有重要地位，尤其受到 iPhone 和其他蘋果平台應用開發者的青睞。許多 iPhone 開發商喜歡使用 Mac Mini 作為個人開發伺服器，用於協調上傳和程式碼管理。

Mac Mini 新設計中的另一項更動是，該機型所有 USB 連接口都為 USB-C，與蘋果筆電上的現代連接埠保持一致。Mac Mini 後面有 3 個 Thunderbolt 5 USB-C 端口，前面增加兩個，方便用戶在桌面上插拔配件。

圖：蘋果

其中，M4 Pro 晶片也是首個支援 Thunderbolt 5 的蘋果晶片，相較於前身，Thunderbolt 5 的資料傳輸速度提高逾一倍，從 120 GB/s 提升到 273 GB/s。這意味著 M4 Pro 配備 5 個 Thunderbolt 5 接口，而 M4 型號仍然是 Thunderbolt 4。

蘋果將新的 Mac Mini(以及今年推出的所有新產品)定位為「專為 Apple Intelligence 打造」，這是該公司本周發布的人工智慧 (AI) 系統。

此外，新的 Mac Mini 是蘋果首款碳中和的 Mac，標誌著蘋果邁向「2030 蘋果」的重要里程碑。蘋果的目標是到本世紀末，實現全產品碳足跡的碳中和。

Mac mini 整體使用超過 50% 的再生材料，包括機殼使用 100% 再生鋁、所有蘋果設計的印刷電路板採用 100% 再生金鍍層，以及所有磁鐵中的 100% 再生稀土元素。