傳比亞迪挖角Stellantis前英國高層 協助拓展歐洲業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-29 22:30

‌



根據外媒周二 (29 日) 援引知情人士消息報導，中國電動車製造商比亞迪 (01211-HK) 聘請歐洲車商 Stellantis NV(STLA-US)在英國的前執行長 Maria Grazia Davino 打造由歐洲高層組成的團隊，拓展其在該地區的業務版圖。

據悉，Maria Grazia Davino 在 12 月休完「有薪假」(garden leave) 後，會開始負責比亞迪在歐洲的業務。Davino 於今年 10 月 18 日辭去在 Stellantis 的職務，她成為近幾周從 Stellantis 跳槽到比亞迪的第三位知名高層。

‌



據了解，Stellantis 前義大利銷售副總裁 Alessandro Grosso 本月加入比亞迪擔任義大利地區經理，另外 Stellantis 前西班牙和葡萄牙的董事總經理 Alberto De Aza 將負責比亞迪在西班牙和葡萄牙的業務。

Davino、Grosso、De Aza 三位都是 Stellantis 的錢高層，今年早些時候，比亞迪還挖角 Stellantis 的區域主管 Alfredo Altavilla 擔任其歐洲特別顧問。

對於上述報導，比亞迪代表拒絕就其招聘計畫置評，Davino 則並未立即回應置評請求。Stellantis 對此表示，公司不會對員工的個人決定發評論並稱公司在全球擁有「深厚的汽車人才儲備」。

報導指出，在中國其他電動車製造商發展緩慢之際，比亞迪在歐洲的規模卻不斷擴大，該公司生產的電動車 Seal 和 Atto 3 都是電動車。儘管歐盟對從中國進口的電動車徵收新關稅，但比亞迪 8 月在該地區的電動車銷量成長 19%。

與此同時，比亞迪還正在匈牙利和土耳其建造工廠，以實現生產本地化。