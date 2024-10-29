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〈國巨法說〉Q4營收估季減個位數 AI帶動明年運算及企業用需求成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 18:22

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說，公司預估，第四季進入傳統淡季，營收估季減個位數百分比、毛利率及營益率也會衰退低個位數百分點，明年則看好 AI 帶動運算、企業用需求，將是成長最高的領域。

國巨表示，第四季因有年底庫存盤點影響，營收估呈現季減，但目前觀察產品單價價格穩定，產能利率也可望維持第三季的水準 (標準品 65%、特殊品 75%)，客戶端的庫存已趨向健康水位。


各應用來看， 國巨看好，AI 的導入將帶動運算、企業用系統產品需求升溫，會是明年成長最大的領域，同時，AI 也可望刺激明年手機及 PC 迎來換機潮，正向看待通訊、消費性需求成長。另外，國防、醫療也會不錯。

工控方面，國巨坦言，目前看起來比前一次法說時預期的更弱，歐洲市場需求依舊低迷，北美、亞洲也沒有起來的跡象。車用領域方面，應用在電動車的產品出貨保持成長，但其他會趨緩。

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國巨被動元件AI運算

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