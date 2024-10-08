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國巨9月營收104億元創同期高 Q3季增1%符合預期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 19:51

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 104.15 億元，月增 1%、年增 10.1%，創同期新高，第三季營收 317.38 億元，季增 1%、年增 16%，則為單季最佳，累計前三季營收 916.61 億元，年增 14.2%。

國巨表示，9 月營收較上月增加，主要是 AI 相關應用的需求持續強勁，各區域維持穩健動能；而第三季營收也符合法說所預期的季增低個位數百分比。


展望第四季，國巨表示，客戶端的庫存漸達健康水位，樂觀看待 AI 應用的營運動能及整體後市展望，但全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將密切關注市場供需動態。

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國巨被動元件AI營收

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