國巨9月營收104億元創同期高 Q3季增1%符合預期
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 19:51
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 104.15 億元，月增 1%、年增 10.1%，創同期新高，第三季營收 317.38 億元，季增 1%、年增 16%，則為單季最佳，累計前三季營收 916.61 億元，年增 14.2%。
國巨表示，9 月營收較上月增加，主要是 AI 相關應用的需求持續強勁，各區域維持穩健動能；而第三季營收也符合法說所預期的季增低個位數百分比。
展望第四季，國巨表示，客戶端的庫存漸達健康水位，樂觀看待 AI 應用的營運動能及整體後市展望，但全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將密切關注市場供需動態。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 國巨8月營收103億元月減6.2% 9月營收估向上
- 國巨陳泰銘：AI營收比重約5% 產品已供應最新一代AI伺服器
- 欣興Q3營收重登300億元大關創7季來新高 年增19.46%
- 技嘉9月營收年月雙增 AI訂單、PC產品雙動能持續添火