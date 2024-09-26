國巨陳泰銘：AI營收比重約5% 產品已供應最新一代AI伺服器

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 22:03

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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 日舉辦「AI 高峰論壇」，董事長陳泰銘受訪時指出，目前輝達 (Nvdia) 或是 AI 伺服器代工廠都是國巨客戶，公司產品也已經使用在新一代 AI 伺服器上，目前概算 AI 應用營收占比約 5%。

陳泰銘表示，現在檯面上看到的 AI 主要參與者，無論國內外廠商，基本上都是國巨的客戶，美系客戶上一代以及新一代的 AI 伺服器，國巨產品都已經導入其中，若以 AI 伺服器主要使用的 MLCC 規格 X6S 來看，撇除外商不說，國巨是台灣本土最大供應商。

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針對 AI 營收占比，陳泰銘表示，雖然業界都希望量化，但並不容易，因為 AI 並不是單一應用項目，除了伺服器、資料中心外，很多行業也都會用到 AI，包括未來汽車、PC 也會相繼導入，只能從對客戶的了解、交貨情況來推估。

陳泰銘強調，現在 AI 只是第一局上半，未來會有相當多的應用，但 AI 應用能否拓展，也要考慮用電，如何使用電更有效率或是把用電量降下來，因此，國巨也持續研發布局 AI 相關電源管理方案。

陳泰銘今日在 AI 高峰論壇開場致詞時表示，經過多年轉型「國巨已經不是前的國巨」，目前已經掌握所有 AI 需要的產品線，在 AI 領域絕不缺席，AI 興起將帶動被動元件、感測器及功率半導體的需求大幅上升，將助力國巨集團邁向下一個成長階段。