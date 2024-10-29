〈國巨法說〉Q3純益56.49億元創8季新高 前三季EPS 31.06元

被動元件廠國巨 ( 2327-TW ) 今 (29) 日召開法說並公告第三季財報，稅後純益 56.49 億元，創 2 年單季新高，季增 3.6%、年增 16.7%，每股純益 11.01 元；累計前三季稅後純益 157.11 億元，年增 23.8%，每股純益 31.06 元。

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累計前三季國巨營收 916.61 億元，年增 14.2 %；毛利率 34.7 %，年增 1.6 個百分點；營業利益 180.82 億元、營益率 19.7 %，年增 0.6 個百分點；非營業項目淨收入 25.95 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 4.88 億元及利息淨收入 16.89 億元。