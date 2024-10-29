〈國巨法說〉Q3純益56.49億元創8季新高 前三季EPS 31.06元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 17:36
被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說並公告第三季財報，稅後純益 56.49 億元，創 2 年單季新高，季增 3.6%、年增 16.7%，每股純益 11.01 元；累計前三季稅後純益 157.11 億元，年增 23.8%，每股純益 31.06 元。
若以分配股票股利前之股本計算，國巨第三季每股稅後盈餘為 13.16 元、累計前三季每股純益 37.22 元。
國巨第三季營收 317.38 億元，季增 1%、年增 15.9%，毛利率 35.2%，季增 0.1 個百分點、年增 2 個百分點；營業利益 66.36 億元、營益率 20.9%，季增 0.3 個百分點、年增 1.3 個百分點，非營業項目淨收入為 5.56 億元，主要來自於利息淨收入 5.41 億元。
累計前三季國巨營收 916.61 億元，年增 14.2 %；毛利率 34.7 %，年增 1.6 個百分點；營業利益 180.82 億元、營益率 19.7 %，年增 0.6 個百分點；非營業項目淨收入 25.95 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 4.88 億元及利息淨收入 16.89 億元。
國巨前三季產品組合來看，MLCC 占 19%、鉭電 19%、電阻 14%、磁性元件 29%、感測器 9%、其他零組件 10%；若以應用區分，車用 20%、工控 29%、通訊 9%、電腦及企業終端系統 25%、消費性電子 12%、航太 / 國防 / 醫療共 5%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 國巨陳泰銘：AI營收比重約5% 產品已供應最新一代AI伺服器
- 國巨9月營收104億元創同期高 Q3季增1%符合預期
- 國巨9月營收104億元創同期高 Q3季增1%符合預期
- 國巨陳泰銘：AI營收比重約5% 產品已供應最新一代AI伺服器
上一篇
下一篇