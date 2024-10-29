今年最低！陸汽車業9月獲利衰退近三成至1477億 利潤率僅3.4%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 09:50

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最新數據顯示，中國今年前 9 月汽車行業整體利潤率 4.6%，並低於下游工業企業平均獲利率 6.1%，且 9 月利潤總額僅人民幣 324 億元 (約 1477 億台幣)，年減 28.5%，利潤率 3.4%，不僅是今年來最低的一個月，也是近 4 年以來第二低月份。

根據中國全國乘聯會數據，中國汽車行業今年前三季總收入年增 3% 至 7 兆 3593 億人民幣，但總利潤年減 1.2% 至 3360 億人民幣。以年度為周期來比較，2020 年汽車行業獲利率為 6.2%，2021 年為 6.1%，2022 年為 5.7%，2023 年為 5%，呈逐年下降趨勢。

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《界面新聞》報導，這一趨勢在某種程度上反映中國汽車行業的競爭激烈現狀，壓縮利潤換取銷量和市占率是汽車製造商不得不做的選擇，利潤主要靠出口和上游產業鏈產生。

數據顯示，今年前 9 月鋰電池製造等上游行業成長 58.8%，利潤主要集中在重量級企業。

從產量上看，今年前 9 月汽車行業仍保持不錯的成長動能，生產 2168 萬輛，年增率 3%，其中電動車是實現成長的主力，生產 844 萬輛，年增 34%，滲透率 39%，而保持高速成長的同時，整體滲透率提升至 39%，相較去年上升 8 個百分點。

中國 9 月汽車產量 284 萬輛，年減率 1%，電動車生產 131 萬輛，年增 49%，滲透率 46%。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹指出，目前燃油車仍有微薄盈利，但萎縮較快，部分企業嚴重虧損，而新能源汽車雖保持高成長，但虧損較大，電池高利潤與整車虧損的矛盾壓力較大。

若區分車型來看，今年前 9 月 SUV 產量成長 8%，轎車則下降 1%，近幾年 SUV 和轎車呈現此消彼長的狀態，前者逐漸取代後者成為第一選擇，車廠也在增加 SUV 車款和產量的比重。