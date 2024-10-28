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日月光封裝技研發表會登場 聚焦AI導入與先進封裝技術發表19項專題研究

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 14:14

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日月光第12屆封裝技術研究論壇，擬定「先進封裝與光學模組應用技術」、「封裝測試開發及改善」作為2024年封測技術的研究方向，為半導體產業注入新動能。(圖：日月光提供)

封測廠日月光 (3711-TW) 今 (28) 日於高雄廠舉辦第 12 屆封裝技術研究發表會，攜手中山、中正、成功及高雄科技大學共同發表 19 項研究專題，聚焦「先進封裝與光學模組應用技術」和「封裝測試開發及改善」兩大研究主軸。

日月光高雄廠資深副總洪松井表示，面對 AI 及網路安全等新興科技帶來的挑戰，公司持續導入 AI 解決方案，將研發成果應用於提升良率、客製化及製程效率，以強化產業競爭力。


今年度研究成果聚焦於系統性能及流暢度提升，包括開發新的 AI 覆晶封裝磁鐵蓋板預測技術，以降低成本並提高準確度；同時開發無機光阻剝除劑，達到環保及減碳目標。研究團隊也延續前期奈米結構近紅外光濾光超穎介面材料之設計，優化多層奈米鍍膜技術。

日月光自 2013 年起將研究領域拓展至產品效能模擬與測試，2018 年聚焦先進製程及材料，專攻先進扇出封裝技術及光學模組。2024 年更結合 AI 及大數據技術，深化產學合作優勢，使研究成果更貼近實際生產需求。

日月光第12屆封裝技術研究論壇，（左起）國立中山大學機械與機電工程學系林哲信教授、日月光高雄廠副總經理白宗民、國立中山大學全球產學營運及推廣處副產學長林季怡、日月光高雄廠資深副總經理洪松井、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長許渭州、日月光高雄廠副總經理鄭文吉、國立成功大學材料科學及工程學系講座教授林光隆，深化產學跨領域合作。(圖：日月光提供)
日月光第 12 屆封裝技術研究論壇，（左起）國立中山大學機械與機電工程學系林哲信教授、日月光高雄廠副總經理白宗民、國立中山大學全球產學營運及推廣處副產學長林季怡、日月光高雄廠資深副總經理洪松井、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長許渭州、日月光高雄廠副總經理鄭文吉、國立成功大學材料科學及工程學系講座教授林光隆，深化產學跨領域合作。(圖：日月光提供)

 

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