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第三屆「日月光永續創新競賽」今開跑 首獎最高100萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 12:18

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第三屆「日月光永續創新競賽」今開跑 首獎最高100萬元。(業者提供)

日月光投控 (3711-TW) 今 (12) 日宣布啟動「2024 日月光永續創新競賽」，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會再次舉辦第三屆永續創新競賽，今年聚焦「綠創低碳」、「循環經濟」兩大主題，期望以最高 100 萬元的獎金，支持永續環境新創公司激發創新技術。

2024 日月光永續創新競賽報名時間自即日起至 10 月 31 日。詳細活動辦法請見活動網站：https://aseinnovation.com


日月光投控指出，本次競賽初選將遴選 6 家入圍團隊，日月光將於賽前提供創新創業培力課程，進行商業輔導與育成，協助團隊完整建立營運模式，培養可持續性合作的新創夥伴，績優團隊將有機會與日月光展開實際合作，共同創造社會正面影響力。

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日月光投控日月光永續創新ESG

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