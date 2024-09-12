第三屆「日月光永續創新競賽」今開跑 首獎最高100萬元

日月光投控 (3711-TW) 今 (12) 日宣布啟動「2024 日月光永續創新競賽」，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會再次舉辦第三屆永續創新競賽，今年聚焦「綠創低碳」、「循環經濟」兩大主題，期望以最高 100 萬元的獎金，支持永續環境新創公司激發創新技術。