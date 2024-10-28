映泰法說失靈 少了矽光子光環、前景展望保守 股價重挫近9%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 12:08

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板卡廠映泰 (2399-TW) 日前召開法說會，提到本業並沒有與矽光子有合作，並表示未來在 AI PC 沒有殺手級應用下，難帶動換機潮，對前景保守看待；拖累今 (28) 日股價下殺，最低來到 36.9 元，跌幅近 9%，跌破 20 日線，交易量較前一日放大。

映泰發言人鄭仲賜表示，今年本業仍以主機板為主，占營收超過 5 成，顯示卡、工業電腦及工控應用占比均在 1 成以下。由於主板新品出貨較晚，且顯卡未有新品推出，導致上半年本業仍處於虧損狀態，但虧損幅度已有收斂，目前主要仰賴業外收益維持獲利。

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對於備受市場關注的轉投資公司元澄、先發電光近期布局矽光子領域，鄭仲賜強調，映泰僅為財務投資，不清楚其營運細節，且本業主要做主機板，與晶片無關，未來也不會有業務合作機會。

映泰業務處副總經理林坤德指出，作為二線板卡廠商，雖然 AI PC 領域具發展潛力，但短期內缺乏突破性應用，難以帶動換機潮，預估明年全球 PC 出貨將持平或小幅衰退 1% 至 3%，加上面臨中系業者價格競爭，公司將把握中國市場消費復甦及歐美市況回溫機會。