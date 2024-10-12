跟著巴菲特搭順風船！法人：航運股彎道超車 00960具價值回升空間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-12 12:10

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近期市場消息指出，股神巴菲特的投資公司波克夏公司將發行一系列日元債券，籌得買進日本股票的資金，且鎖定標的包括航運類股。巴菲特常用資產報酬率 (ROA)、股東權益報酬率 (ROE) 來選股，全球航運龍頭指數則擁有與美股相近的 ROE、甚至是美股 2 倍以上水準的 ROA，可見航運股更富吸引力，未來具有較多價值回升空間。

野村投信表示，目前全球航運股在評價面上相當具有吸引力，例如 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數預估本益比 (P/E) 僅 4.97 倍，相較於美國 S&P 500 指數的 20.92 倍差距甚大，而就股價淨值比來說，全球航運龍頭指數亦只有 0.85 倍，遠低於美股 S&P 500 指數的 4.36 倍。

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若觀察巴菲特常用的評估指標如資產報酬率 (ROA)、股東權益報酬率 (ROE) 來看，全球航運龍頭指數則擁有與美股相近的 ROE、甚至是美股 2 倍以上水準的 ROA，意謂著評價面更低廉但報酬潛力更加領先，未來可望具有較多價值回升空間。巴菲特是價值型投資人，相較於不斷創新高的美股更青睞尋找有基本面、且未來具價值回升機會的投資標的，才能在瞬息萬變的投資世界中蓬勃發展。

00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析表示，航運股與全球經濟與貿易成長具高度連動性，因此只要經濟與貿易活動穩健向上，全球航運股長期向上可期，全球貿易逾九成靠海運，加上貨櫃裝載民生物資屬剛性需求，與景氣連動度高。

根據統計，在盤勢拉回期間如持有航運一年以上平均的表現，可望報酬表現更為亮眼，加上 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，目前本益比不到 5 倍，股價淨值比低於一的優勢，航運後市值得期待。即便國際碼頭工人協會 10/3 達成協議，暫停為期 3 天的罷工，航運股運價拉回修正，然而只要全球經濟與貿易活動穩健向上，全球航運股長期表現便可期，中長線投資人反而可趁機進場。

張怡琳也提醒投資人，航運屬於單一產業股票且近期消息面變化快速，波動性將高於一般全球型股票，因此想跟著巴菲特一起參與全球航運大行情，最簡單的做法就是透過如國內首檔航運 ETF，00960 一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業。