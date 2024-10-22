航運又吃緊！閒置貨櫃船僅0.6%創新低 法人看好Q4航運股後市
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 11:57
近期貨櫃運價指數修正，貨櫃三雄 9 月營收仍較去年同期年增長約 8 成。法人指出，貨櫃船舶閒置率處歷史低點，截至今年 9 月，全球僅 0.6% 貨櫃船純閒置，且過去 9 個月平均僅 0.7% ，低於疫情時期同期水準，第四季本為貨櫃、散裝與油輪的傳統營運旺季，加上中國近期實施的新一輪刺激措施有助提振整體經濟消費需求，往上續攻機率大，有望持續到明年 1 月農曆新年。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，過往經驗顯示，當貨櫃船舶閒置空間維持低檔時，航運股表現往往不俗。根據統計，近五年當貨櫃船舶閒置空間呈現下滑走勢期間 ，例如 2020 年 6 月至 2022 年 3 月以及 2023 年 1 月以來，NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數分別上漲 + 279.16% 與 + 60.58%，表現可圈可點。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析表示，若以指數組成來看，貨櫃佔全球航運指數約 55% 為大宗，當貨櫃船舶閒置空間下滑時代表航運供需情況趨緊，有助航運公司的營收與獲利表現，這從今年以來台灣貨櫃三雄的財報持續創高可看出端倪。只要經濟與貿易活動穩健向上，全球航運股長期向上可期。
此外，第四季本為貨櫃、散裝與油輪的傳統營運旺季，加上中國政府近期實施的新一輪刺激措施有助提振整體經濟消費需求，全球航運股第四季續攻機率大，甚至有望持續到明年一月農曆新年。
另一方面，今年初股神巴菲特有曾利用發行日圓籌資，買進日本上市公司的股份，他大量買進日本 5 大商社股票，有助推升日股日經 225 指數在今年 7 月 11 日改寫歷史天價，近期巴菲特的控股投資公司波克夏 即將開始為今年第二次發行日元債券，市場推測，航運股有潛力成為巴菲特的新歡之一，甫自今年 8 月以來，航運股一直是東證指數當中漲幅最大的 2 類股之一，符合巴菲特的價值投資策略。
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