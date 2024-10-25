〈航運指數〉SCFI終結連8跌 四大長程線運價連袂彈 11月醞釀漲價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 16:49

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上海航交所今 (25) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 123.18 點至 2185.33 點，終結連 8 周下跌，漲幅 5.97%；四大長程航線運價全面彈，儘管時序進入傳統淡季，貨攬業者指出，美西線近期呈現滿艙狀態，11 月起船公司有望漲價成功，但美東和歐洲線還要觀察。

貨攬業者說明，近期海運市況很混亂，因日前美東罷工造成貨物轉向美西，美西線處滿艙狀態，這周才略見舒緩，隨著船公司積極穩定運價，依現況來看， 11 月起不排除有望反彈 500-800 美元。

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本周歐洲線運價反彈 276 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2226 美元，彈幅 14.15%。

地中海線每 TEU 為 2555 美元，漲 243 美元，漲幅 10.5%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周反彈 130 美元至 5099 美元，漲幅 2.62 %。